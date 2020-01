Löw lobt RB: "Leipzig so gut wie nie"

Details Donnerstag, 16. Januar 2020 13:20

Für Bundestrainer Joachim Löw steht RB Leipzig zu Recht an der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga. "Leipzig ist so gut wie nie, weil sie jetzt nicht nur im Umschaltspiel, sondern auch bei Ballbesitz gute Lösungen haben", sagte Löw (59) im Interview mit den Internetportalen Spox und Goal: "Von daher sind sie ein Mit-Favorit auf die Meisterschaft, sofern sie ihre Konstanz auch mit der Doppelbelastung in der Champions League bis zum Ende halten können." Jetzt Fußballreise buchen!

Bundestrainer Löw traut RB Leipzig diese Saison viel zu

Neben den Leipzigern zählt Löw auch Bayern München und Borussia Dortmund zu den Titel-Anwärtern, "weil sie nach wie vor große Qualität und extrem viel Erfahrung im Umgang mit solchen Herausforderungen haben".

SID

