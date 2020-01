Eberl warnt vor Supercup in Saudi-Arabien: "Nicht die Orange komplett auspressen"

Details Donnerstag, 16. Januar 2020 21:15

Sportdirektor Max Eberl vom Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach hat vor einer Austragung nationaler Wettbewerbe im Ausland wie zuletzt beim spanischen Supercup gewarnt. "Auswüchse wie ein Supercup in Saudi-Arabien - mit einem Halbfinale! - sind verrückt. Bevor wir so etwas machen, müssen uns die zusätzlichen Millionen egal sein", sagte Eberl der Süddeutschen Zeitung. Jetzt Fußballreise buchen!

Eberl warnt vor einem Supercup nach spanischem Vorbild

Der spanische Supercup mit vier Teilnehmern war zuletzt in Saudi-Arabien ausgespielt worden. Das Turnier bringt dem Verband insgesamt 120 Millionen Euro, 40 Millionen Euro pro Veranstaltung bis 2022.

Eberl sieht auch angesichts solcher Schritte "den Punkt immer näher kommen, an dem das Interesse an der Maschinerie des Fußballs enden kann, dass sich Menschen abwenden und kein Verständnis mehr haben". Der Fußball müsse aufpassen, "dass die Leute nicht glauben, wir wollten die Orange komplett auspressen". Dazu gehöre auch, junge Spieler einzufangen und zu maßregeln, "die sich in der Glamourwelt verloren haben".

SID

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten