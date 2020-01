Hammer-Debüt: Haaland knackt ersten Bundesliga-Rekord!

Details Samstag, 18. Januar 2020 20:17

Drei Torschüsse, drei Tore – Ex-Red-Bull-Salzburg Goalgetter Erling Haaland feiert beim BVB einen perfekten Einstand. Der Norweger dreht für die Borussia das Spiel in Augsburg. Die Zahlen des 19-jährigen Stürmers sind beeindruckend. Sein BVB hatte in den 45 Minuten zuvor eine schwache Leistung gezeigt und lag beim FC Augsburg mit 0:1 in Rückstand. Am Ende siegte der BVB 5:3 – dank Haaland.

Nach der Pause schickte Dortmunds Trainer den 19-Jährigen zum Warmmachen. Der Stürmer, der im Winter für 20 Millionen Euro aus Salzburg zur Borussia gewechselt war, machte jetzt Ernst. Erst an der Seitenlinie, dann auf dem Platz. Favre wechselte Haaland in der 56. Minute beim Stand von 1:3 ein. Es dauerte nur drei Minuten, bis Haaland sein erstes Bundesligator erzielte. Der bullige Stürmer wurde von Jadon Sancho auf die Reise geschickt, Haaland blieb cool und versenkte den Ball zum 2:3 im langen Eck. Zwei Minuten später glich der Vorlagengeber für den BVB aus. Dann war wieder Haaland an der Reihe: Der Norweger drückte den Ball nach Pass von Thorgan Hazard über die Linie.

Seinen Dreierpack machte er in der 79. Minute perfekt, als er einen Konter mustergültig zum Endstand abschloss. Mit seinem dritten Torschuss erzielte er sein drittes Tor. „Es war ein guter Tag, ich bin glücklich. Ich bin sehr entspannt, ich habe gute Mitspieler und Leute um mich herum. Der BVB ist ein fantastischer Klub“, sagte Haaland, der sich als Erinnerung an die Partie den Spielball sicherte.

Drei Torschüsse, drei Tore – in der Geschichte der Bundesliga gab es nur einen jüngeren Dreierpacker als den 19-Jährigen. 1965 erzielte ein gewisser Walter Bechthold als 18-Jähriger drei Tore für Eintracht Frankfurt. Noch nie hat ein Spieler bei seinem Debüt ein Dreierpack so schnell wie Haaland erzielt – 23 Minuten für drei Treffer sind neuer Bundesligarekord.

