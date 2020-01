Werder: Trainer Kohfeldt muss weiter pausieren

Details Sonntag, 19. Januar 2020 13:20

Trainer Florian Kohfeldt (37) von Werder Bremen fällt in der Vorbereitung auf die zweite Rückrunden-Partie gegen die TSG Hoffenheim wegen seiner Fußverletzung weiter aus. "Er wird in den nächsten Tagen noch nicht wieder auf dem Platz stehen", sagte Sportchef Frank Baumann einen Tag nach dem wichtigen 1:0 (0:0) im Abstiegskampf bei Fortuna Düsseldorf im Fußball-Talk Doppelpass bei Sport1. Jetzt Fußballreise buchen!

Florian Kohfeldt saß gegen Düsseldorf auf der Bank

Bereits in der Vorwoche hatte Kohfeldt wegen der Blessur Trainingseinheiten verpasst, in Düsseldorf saß er dennoch auf der Bank. "Flo hätte mit seiner bakteriellen Entzündung im Fuß eigentlich im Bett oder im Krankenhaus liegen müssen", sagte Baumann: "Ich kann nur den Hut ziehen, dass er trotzdem bei der Mannschaft war." Wann Kohfeldt wieder das Training übernimmt, ist offen.

Bremen trifft nächsten Sonntag auf Hoffenheim. Mit dem Sieg gegen Düsseldorf, dem ersten Dreier nach zuvor vier Pleiten in Serie, zog Werder in der Tabelle an der Fortuna vorbei und verbesserte sich auf den Relegationsplatz.

