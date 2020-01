Favre wirbt um Geduld: Haaland "ist erst 19"

Details Mittwoch, 22. Januar 2020 14:00

Trainer Lucien Favre vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund versucht, den Hype um das Sturm-Supertalent Erling Haaland ein wenig zu bremsen. "Er ist erst 19", sagte der Schweizer am Mittwoch und hob beschwichtigend die Hände. Im Spiel gegen den 1. FC Köln am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) sei es "möglich, dass er von Beginn an spielt. Oder eben nicht." Jetzt Fußballreise buchen!

Favre erwartet eine Leistungssteigerung in der Defensive

Favre verwies auf den Trainingsrückstand des Winterzugangs, der sich bei seinem Debüt beim FC Augsburg (5:3) mit drei Toren sensationell eingeführt hatte. "Er macht immer einen guten Eindruck. Er gibt immer Vollgas, will immer gewinnen. Es ist super, solche Spieler zu trainieren", sagte er: "Aber er hat lange nicht trainiert. Er muss weiter an seiner Basis-Ausdauer arbeiten. Das dürfen wir nicht vergessen."

Gegen die Kölner, die vier Spiele in Serie gewonnen haben, muss der BVB weiter auf Mittelfeldspieler Thomas Delaney (Bänderriss im Sprunggelenk) und Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou (Muskelfaserriss) verzichten. Favre mahnte mehr Konsequenz im Defensiv-Verhalten an: "Wir müssen mit mehr Konzentration spielen und Aktionen besser antizipieren."

SID

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten