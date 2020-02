Details Donnerstag, 06. Februar 2020 13:20

RB Leipzig geht als klarer Außenseiter in das Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) beim Rekordmeister Bayern München. Für einen Erfolg der Leipziger zahlt Sportwettenanbieter bwin das 6,25-Fache des Einsatzes zurück, die Münchner sind mit einer Quote von 1,40 klarer Sieganwärter. Jetzt Fußballreise buchen!

Leipzig geht als Außenseiter in die Partie am Sonntag

Borussia Dortmund will sich nach dem Aus im DFB-Pokal gegen Werder Bremen (2:3) in der Liga rehabilitieren. Mit einer Quote von 2,15 ist der BVB bei Bayer Leverkusen (2,90) am Samstag (18.30 Uhr/Sky) leichter Favorit, erzielt Shootingstar Erling Haaland das 1:0 für die Mannschaft von Trainer Lucien Favre, zahlt bwin das 4,50-Fache des Einsatzes zurück.

SID

