Design-Preis für Mainz 05

Details Freitag, 07. Februar 2020 06:30

Der FSV Mainz 05 hat mit seiner optischen Neuausrichtung einen renommierten Design-Preis abgeräumt. Der Fußball-Bundesligist gewann für die gemeinsam mit den Agenturen ONE8Y und done by people entwickelte Gestaltung den if Design Award 2020 in der Kategorie Kommunikation. Eine 78-köpfige Jury hatte in verschiedenen Unterbereichen 7000 Einreichungen aus 56 Ländern bewertet. Jetzt Fußballreise buchen!

Der FSV Mainz 05 nahm eine optische Neuausrichtung vor

"Ziel der Entwicklung eines eigenen Klub-Designs und einer eigenen Typografie war, die Identität und die Entwicklung des 1. FSV Mainz 05 in ein frisches, modernes Erscheinungsbild zu überführen", sagte Jan Lehmann, kaufmännischer Vorstand der Mainzer. "Das Design ist für uns ein echter Erfolg. Vor allem, weil wir von unseren Fans und Mitgliedern ein überwältigend positives Feedback erhalten haben."

SID

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten