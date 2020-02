Bosz vor BVB-Duell: "Müssen ein Ergebnis holen"

Details Freitag, 07. Februar 2020 13:45

Bayer Leverkusens Trainer Peter Bosz sieht sein Team im Bundesliga-Topspiel am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Dortmund unter Zugzwang. "Wenn wir am ersten Platz dranbleiben wollen, dann müssen wir ein Ergebnis holen", sagte der Niederländer auf der Pressekonferenz vor dem Wiedersehen mit seinem Ex-Klub. Jetzt Fußballreise buchen!

Peter Bosz hofft auf ein gutes Ergebnis gegen den BVB

Nach der Niederlage bei der TSG Hoffenheim am vergangenen Wochenende (1:2) liegt die Werkself auf Rang fünf (34 Punkte), könnte mit einem Sieg aber bis auf zwei Zähler an den drittplatzierten BVB heranrücken. Allerdings: Leverkusen gelang in den vergangenen zehn Duellen nur ein Erfolg gegen die Dortmunder.

Der neue BVB-Wunderstürmer Erling Haaland bereitet Bosz, der womöglich auf den angeschlagenen Mittelfeldspieler Julian Baumgartlinger (Knie) verzichten muss, keine schlaflosen Nächte. "Man muss ihn als Mannschaft stoppen, das kann nicht ein Spieler allein", sagte der Niederländer und verwies auf den 2:1-Auswärtssieg in der Hinrunde bei Rekordmeister Bayern München: "Mit Robert Lewandowski haben wir das auch geschafft."

