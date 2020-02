Details Samstag, 08. Februar 2020 22:00

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund droht der Ausfall einer weiteren Offensivkraft. Nationalspieler Julian Brandt verletzte sich am Samstag beim 3:4 in Leverkusen am Sprunggelenk, humpelnd verließ der offensive Mittelfeldakteur die BayArena. Er war zur Halbzeit ausgewechselt worden. Jetzt Fußballreise buchen!

Brandt wurde zur Halbzeit angeschlagen ausgewechselt

Eine genaue Diagnose steht beim Ex-Leverkusener Brandt noch nicht fest. Zuvor war bereits Kapitän Marco Reus mit einer Muskelverletzung aus dem DFB-Pokalspiel in Bremen (2:3) ausgefallen. Er wird dem BVB mindestens einen Monat fehlen.

SID

