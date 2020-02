Kehl lobt Defensivleistung des BVB: "War eine richtig gute Reaktion"

Details Samstag, 15. Februar 2020 06:35

Sebastian Kehl hat die zuletzt arg kritisierte Defensivleistung von Borussia Dortmund nach dem 4:0 gegen Eintracht Frankfurt gelobt: "Es war eine richtig gute Reaktion nach der Drucksituation", sagte der Leiter der Lizenzspielerabteilung des BVB: "Wir standen heute gut. Ich kann mich an keine einzige Chance von Frankfurt erinnern. Wir haben gut verschoben und waren im Anlaufen aggressiver." Jetzt Fußballreise buchen!

Kehl blickt dem Spiel gegen Paris optimistisch entgegen

Nach der 3:4-Niederlage bei Bayer Leverkusen am vergangenen Samstag legten die Westfalen gegen die Eintracht merklich mehr Wert auf die Defensivarbeit: "Ich fand es wichtig, heute zu Null zu spielen", sagte Kehl: "Nach vorne sind wir immer gefährlich. Nach dem Leverkusen-Spiel ist einiges auf uns eingeprasselt. Deswegen tut es allen gut, was wir heute abgeliefert haben und vor allem in welcher Art und Weise."

Im Hinblick auf den Champions-League-Hammer gegen Paris St. Germain am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) machte der 40-Jährige deshalb sogar eine kleine Kampfansage: "Wir werden mit einem breiten Kreuz antreten. Wir müssen uns nicht verstecken. Sie haben auch Schwächen und die wollen wir ausnutzen. Es wird einiges los sein am Dienstag. Aber wir müssen natürlich auch gewarnt sein. Sie haben gerade offensiv enorme Qualität."

SID

