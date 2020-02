Bremen droht wochenlanger Ausfall von Vogt

Details Samstag, 15. Februar 2020 19:20

Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss im Kampf gegen den Abstieg womöglich länger ohne Neuzugang Kevin Vogt auskommen. "Diese Verletzung ist bitter, da zu befürchten ist, dass Kevin wochenlang ausfällt. Es sah direkt nach Spielende leider nicht so gut aus, aber wir müssen die Untersuchungen und die Diagnose abwarten", sagte Frank Baumann, Geschäftsführer Fußball, nach der 0:3-Niederlage bei RB Leipzig. Jetzt Fußballreise buchen!

Kevin Vogt wird Werder Bremen womöglich länger fehlen

Vogt, der in der Winterpause von der TSG Hoffenheim nach Bremen gewechselt war, blieb in der zweiten Halbzeit im Rasen hängen und verletzte sich am Knie. In der 61. Minute musste er ausgewechselt werden.

SID

