Sehnenverletzung: Vogt fehlt Bremen in Heimspielen gegen Dortmund und Frankfurt

Details Sonntag, 16. Februar 2020 13:50

Abwehrspieler Kevin Vogt wird dem abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten Werder Bremen in den kommenden beiden Heimspielen gegen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt nicht zur Verfügung stehen. Wie der Tabellenvorletzte am Sonntag bekannt gab, hat sich der 28-Jährige bei der 0:3-Niederlage der Hanseaten am Samstag bei RB Leipzig einen Einriss am Sehnenansatz der Beugemuskulatur des hinteren Oberschenkels am Knie zugezogen. Jetzt Fußballreise buchen!

Kevin Vogt fällt nach seiner Verletzung aus

Pausieren muss auch für mindestens zwei Partien Stürmer Fin Bartels, der wegen Adduktorenproblemen schon gegen die Sachsen nicht im Kader stand.

SID

