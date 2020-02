Dortmund hofft in Bremen auf Einsatz von Brandt

Details Donnerstag, 20. Februar 2020 13:35

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hofft im Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Abstiegskandidat Werder Bremen auf den Einsatz von Julian Brandt. "Julian hat heute schon gut trainiert, wir müssen aber den Freitag abwarten. Wir dürfen nicht vergessen, dass er etwas länger gefehlt hat", sagte Trainer Lucien Favre am Donnerstagmittag auf der Pressekonferenz des BVB. Jetzt Fußballreise buchen!

Julian Brandt steht vor seiner Rückkehr

Nationalspieler Brandt hatte im Ligaspiel bei Bayer Leverkusen (3:4) am vorletzten Spieltag eine Sprunggelenksverletzung erlitten. Er fehlte den Westfalen auch am Dienstag beim 2:1-Sieg im Achtelfinale der Champions League gegen Paris St. Germain. Weiterhin nicht zur Verfügung stehen den Dortmundern Kapitän Marco Reus (Muskelbeschwerden) und Thomas Delaney (Bänderriss).

Voll des Lobes war Favre für das BVB-Trio Erling Haaland, Emre Can und Giovanni Reyna. "Erling macht das super. Er hat eine starke Mentalität und schaut immer nach vorne", sagte der Schweizer über den Neuzugang aus Norwegen, der gegen Paris beide Tore erzielt hatte. Emre sei "wichtig für die gesamte Mannschaft", so der 62-Jährige über den Nationalspieler, "er hat es bis jetzt sehr gut gemacht. Er bringt auch offensiv viel mit."

Reyna sei "sehr clever und hat mit 17 Jahren noch viel vor". Er könne mit der Mannschaft kombinieren, "er kann mit dem linken und dem rechten Fuß spielen, er bietet sich an, er will. Das ist ein gutes Gesamtpaket", so Favre.

