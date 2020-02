Wolfsburg ohne Roussillon gegen Mainz - Guilavogui fraglich

Details Freitag, 21. Februar 2020 14:45

Außenverteidiger Jerome Roussillon steht dem VfL Wolfsburg im Bundesliga-Heimspiel am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) gegen den FSV Mainz 05 nicht zur Verfügung. Der Franzose musste wegen muskulärer Probleme beim 2:1-Sieg der Niedersachsen im Zwischenrunden-Hinspiel der Europa League gegen Malmö FF in der Halbzeitpause ausgewechselt werden. Jetzt Fußballreise buchen!

Roussillon fällt gegen Mainz verletzt aus

Zumindest fraglich ist ein Mitwirken von Roussillons Landsmann Josuha Guilavogui. Der Kapitän fehlte schon gegen den schwedischen Rekordmeister wegen einer Kniereizung. "Wir müssen das Abschlusstraining am Samstag abwarten", sagte VfL-Trainer Oliver Glasner.

Nicht zum Einsatz kommen werden darüber hinaus Marin Pongracic und Maximilian Arnold, die beide eine Sperre absitzen müssen. Glasner schloss am Freitag nicht aus, einen Spieler aus dem Wolfsburger U23-Team, aktuell als Tabellenführer in der Regionalliga Nord auf direktem Aufstiegskurs, in den Kader zu berufen.

SID

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten