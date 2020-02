Kölns Czichos mit Halsverletzung vom Platz getragen

Details Samstag, 22. Februar 2020 16:40

Abwehrspieler Rafael Czichos vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln musste in der 44. Minute des Spiels bei Hertha BSC vom Platz des Berliner Olympiastadions getragen werden. Er war im Zweikampf mit dem Berliner Marko Grujic in den Gegenspieler mit dem Kopf hineingesprungen und hatte sich dabei am Hals verletzt. Jetzt Fußballreise buchen!

Czichos wurde gegen die Hertha verletzt ausgewechselt

Er wurde mehrere Minuten auf dem Platz behandelt, war aber ansprechbar. Für Czichos wurde der Spanier Jorge Mere eingewechselt.

SID

