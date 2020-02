Leverkusens Volland droht Saisonaus

Details Sonntag, 23. Februar 2020 18:35

Angreifer Kevin Volland von Bayer Leverkusen hat sich entgegen ursprünglicher Annahme doch schwerer verletzt. "Er wird lange ausfallen", sagte Trainer Peter Bosz nach dem 2:0-Erfolg gegen den FC Augsburg, bei dem der Toptorschütze der Werkself bereits gefehlt hatte: "Er hat eine Syndesmoseverletzung. Es sieht nicht gut aus." Jetzt Fußballreise buchen!

Kevin Volland wird Leverkusen lange fehlen

Ob die Saison für den 27-Jährigen nach der Verletzung vorzeitig beendet ist, wollte Bosz nicht abschließend bewerten: "Das ist eine Möglichkeit", sagte der Niederländer: "Morgen fährt er nach München und wird dort abschließend untersucht. Dann wissen wir Genaueres."

Volland war am Donnerstag im Europa-League-Spiel gegen den FC Porto (2:1) nach einem üblen Tritt von FCP-Verteidiger Marcano ausgewechselt und von Betreuern gestützt in die Kabine gebracht worden. Noch am Freitag war Bosz nach ersten Untersuchungen optimistisch und hatte leichte Entwarnung gegeben.

"Kevin war am Morgen im MRT", sagte der 56-Jährige am Freitag: "Es ist nichts kaputt." Nun droht doch ein monatelanger Ausfall.

SID

