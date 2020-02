Details Mittwoch, 26. Februar 2020 11:10

Bayern München wird anlässlich seines 120. Jubiläums mit einem Sondertrikot auflaufen. Das Shirt von Ausrüster und Anteilseigner adidas kommt einmalig im Bundesliga-Derby des deutschen Fußball-Rekordmeisters gegen den FC Augsburg am 8. März zum Einsatz. Jetzt Fußballreise buchen!

Bayern-Sondertrikot zum 120. Jubiläum

Das weiße Jersey mit burgunderroten Farbelementen an Kragen und Ärmeln erinnert an jenes Trikot, in dem die Bayern 1932 ihre erste deutsche Meisterschaft gefeiert hatten. Abgerundet werde das "schlichte Design" von einem "120 Jahre"-Schriftzug auf der Innenseite des Kragens, teilte der Sportartikelhersteller aus Herzogenaurach mit.

SID

