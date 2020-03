Watzke will Sancho halten: "Wir haben genug Geld"

Details Montag, 02. März 2020 13:50

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke will den englischen Jungstar Jadon Sancho unter allen Umständen beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund halten. "Es ist keine Frage des Geldes. Wir haben genug Geld. Wir wollen Titel holen. Dieses Team hat viel mehr Potenzial mit Jadon als ohne Jadon", sagte Watzke im Gespräch mit BBC Sport. Jetzt Fußballreise buchen!

Jungstar Sancho (l.) soll Karriere beim BVB fortsetzen

Der 19 Jahre alte Nationalspieler wird heftig von einigen Klubs aus seiner Heimat umworben. Sein Vertrag beim BVB läuft aber bis Juni 2022. "Meiner Meinung nach will er nicht gehen. Ich denke, er hat das Gefühl, dass der Verein eine gute Zukunft hat", sagte Watzke und betonte, dass ein "vertrauliches Verhältnis" zwischen dem Verein, Sancho und dessen Berater bestehen würde. Sancho sei in Dortmund "sehr glücklich".

Sancho hat in dieser Saison in der Bundesliga 14 Tore erzielt und 15 Treffer vorbereitet. Er führt damit die Scorerliste gemeinsam mit dem derzeit verletzten Münchner Robert Lewandowski (25+4) an.

SID

