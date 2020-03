Leipzigs Werner fraglich vor Auswärtsspiel in Wolfsburg

Details Donnerstag, 05. März 2020 12:25

RB Leipzig muss am Wochenende möglicherweise auf Nationalspieler Timo Werner verzichten. Wie der Bundesligist am Donnerstag mitteilte, plagen den Stürmer muskuläre Probleme. Ein Einsatz im Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim VfL Wolfsburg ist derzeit fraglich. Werner hat bislang 21 Saisontore in der Liga für RB erzielt. Jetzt Fußballreise buchen!

Timo Werners Einsatz fraglich gegen Wolfsburg

Eine Option ist der US-Amerikaner Tyler Adams, der nach seinem Muskelfaserriss das Mannschaftstraining wieder voll absolvierte. Ausfallen wird weiterhin Abwehr-Talent Ethan Ampadu mit Rückenproblemen.

SID

