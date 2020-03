Muskelfaserriss im Adduktorenbereich: Pavlenka fehlt Werder in Berlin

Details Donnerstag, 05. März 2020 17:50

Torhüter Jiri Pavlenka vom Fußball-Bundesligisten Werder Bremen fällt wegen eines Muskelfaserrisses im Adduktorenbereich für den Abstiegskrimi am Samstag bei Hertha BSC (15.30 Uhr/Sky) aus. Wie Trainer Florian Kohfeldt am Donnerstag in einer Medienrunde mitteilte, zog sich der 27-Jährige die Verletzung am Mittwoch beim DFB-Pokal-Aus bei Eintracht Frankfurt (0:2) zu. Jetzt Fußballreise buchen!

Pavlenka verletzt im DFB-Pokal Spiel gegen Frankfurt

Weitere Informationen zur Ausfallzeit des Tschechen konnte Kohfeldt nicht machen. Ersetzt wird Pavlenka durch den Griechen Stefanos Kapino. "Klar wird er uns fehlen, aber ich habe auf dieser Position großes Vertrauen in Stefanos Kapino. Er macht im Training und in den Testspielen immer einen guten Job, deshalb machen wir uns da gar keine Sorgen. Ich bin mir sicher, dass er brennt und zeigen will, was er kann", sagte Kohfeldt, der Luca Plogmann als weiteren Keeper nach Berlin mitnimmt.

Glück im Unglück hatte zuvor Ömer Toprak: Der 30 Jahre alte Abwehrspieler kam beim Foul von Frankfurts Filip Kostic mit einer Riss-Quetschwunde an der Wade davon, der Verdacht auf einen Wadenbeinbruch bestätigte sich nicht.

SID

