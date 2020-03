Details Freitag, 06. März 2020 13:25

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss weiter auf Kapitän Lars Bender verzichten. Der Defensivspieler sei nach seiner Hüftprellung zwar "auf dem Weg zurück", sagte Trainer Peter Bosz vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr/Sky): "Aber er ist noch nicht dabei." Neben Bender muss Bosz auch auf Kevin Volland und Nadiem Amiri verzichten. Jetzt Fußballreise buchen!

Kapitän Lars Bender fehlt weiterhin

Die Werkself will mit einem Sieg die Champions-League-Plätze weiter fest im Visier behalten. "Wir sind stabiler geworden", sagte Bosz, der beim Gegner in dieser Saison zwei unterschiedliche Gesichter gesehen hat: "Die machen es im Pokal und in der Europa League super. In der Bundesliga heben sie es in diesem Jahr schwerer. Aber es ist eine gute Mannschaft."

