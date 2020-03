FC Augsburg stellt Trainer Martin Schmidt frei

Details Montag, 09. März 2020 15:55

Angesichts der anhaltenden sportlichen Talfahrt hat Fußball-Bundesligist FC Augsburg Trainer Martin Schmidt freigestellt. "Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen", sagte Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter, aufgrund der Bilanz von nur vier Punkten aus den vergangenen neun Begegnungen sei der Verein nun aber "zu der Überzeugung gekommen, auf der Trainerposition eine Veränderung vorzunehmen". Einen Nachfolger nannte der Weltmeister von 1990 nicht.

Martin Schmidt nach Negativserie in Augsburg entlassen

Das 0:2 der Augsburger am Sonntag bei Bayern München war die siebte Niederlage in den vergangenen neun Spielen. Schmidt (52) hatte vor knapp einem Jahr Manuel Baum abgelöst und den Abstieg verhindert. "Es wird immer wieder schwierige Phasen geben, die es zu überstehen gilt. In der aktuellen Situation sehen wir unser Ziel Klassenerhalt jedoch als gefährdet an, sodass wir zu diesem Entschluss gekommen sind", sagte Reuter.

Schmidt, der zuvor in der Bundesliga bereits Mainz 05 und den VfL Wolfsburg betreut hatte, zeigte Verständnis für das Vorgehen des FCA. "Ich akzeptiere die Entscheidung der Vereinsführung und bedanke mich für das Vertrauen und die Chance, die ich hier bekommen habe. Ich hoffe, dass ich ein paar Spuren hinterlassen konnte, auch wenn die Punkte auf dem Platz letztlich fehlten", ließ der Schweizer ausrichten.

