Heiko Herrlich soll Fußball-Bundesligist FC Augsburg vor dem Absturz in die Zweitklassigkeit bewahren. Der 48-Jährige erhält als Nachfolger des am Montag entlassenen Martin Schmidt einen Vertrag bis 2022. Das gab der Tabellen-14. am Dienstag bekannt. Jetzt Fußballreise buchen!

Herrlich, der mit neun Jahre FCA-Sportchef Stefan Reuter bei Borussia Dortmund spielte, kehrt damit über ein Jahr nach seiner Entlassung bei Bayer Leverkusen kurz vor Weihnachten 2018 ins Oberhaus zurück. Zuvor war der frühere Nationalspieler im Profibereich für den VfL Bochum, die SpVgg Unterhaching und Jahn Regensburg tätig gewesen.

