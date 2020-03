Auch Revierderby zwischen BVB und Schalke ohne Zuschauer

Details Dienstag, 10. März 2020 12:45

Auch das 178. Revierderby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 wird ohne Zuschauer ausgetragen. Die Entscheidung für das Bundesliga-Duell am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) gab die Stadt Dortmund am Dienstag bekannt. Für den BVB ist dies das zweite "Geisterspiel" binnen vier Tagen. Auch das Achtelfinalrückspiel bei Paris St. Germain am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) findet ohne Fans statt. Jetzt Fußballreise buchen!

Beim Revierderby werden die Ränge leer bleiben

Zuvor hatte die Stadt Mönchengladbach bereits mitgeteilt, dass das Rheinderby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) vor leeren Zuschauerrängen stattfinden werde. Die Nachholpartie ist damit das erste "Geisterspiel" in der Geschichte der Fußball-Bundesliga.

SID

