Bundesliga: Auch Hoffenheim gegen Hertha ohne Zuschauer  

Details Dienstag, 10. März 2020 17:40

In der Fußball-Bundesliga wird am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) auch das Spiel der TSG Hoffenheim gegen Hertha BSC wegen der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus ohne Zuschauer ausgetragen. Diese Entscheidung gaben die Kraichgauer nach Beratungen mit den zuständigen Behörden am Dienstagnachmittag bekannt. Es ist die sechste Partie des 26. Spieltages, die vor leeren Rängen angepfiffen wird. Jetzt Fußballreise buchen!

Das Spiel in Sinsheim wird ohne Zuschauer ausgetragen

Das Nachholspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) wurde als erste Begegnung abgesagt.

SID

