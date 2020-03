Flick über Bayern-Transfers: "Trainer muss ein Vetorecht haben"

Details Mittwoch, 11. März 2020 07:45

Trainer Hansi Flick macht seine Vertragsverlängerung bei Bayern München offenbar auch von seinen Einflussmöglichkeiten auf künftige Transfers abhängig. "Wenn es um Neuzugänge und Verstärkungen geht, muss der Trainer aus meiner Sicht ein Vetorecht haben", sagte der 55-Jährige im Interview mit der Sport Bild: "Es ist wichtig, dort das richtige Auge zu haben – und eben auch die Möglichkeit, Vorschläge abzulehnen." Jetzt Fußballreise buchen!

Vertragsverlängerung beim FCB in Aussicht: Hansi Flick

Flick betonte jedoch auch, bei Bayern könne man bezüglich der Transferplanungen "im offenen Dialog über alles sprechen". Zudem sei auch klar, "dass man die Planungen nicht allein an den Wünschen eines Trainers ausrichten" könne. Aber: "Der Trainer und die Spieler müssen passen" und ein "homogenes Gebilde" darstellen, so Flick.

Der frühere Assistent von Bundestrainer Joachim Löw bestätigte außerdem Anfragen anderer Klubs, "mit Sicherheit auch interessante". Dies freue ihn, "denn es zeigt eine gewisse Wertschätzung". Flick betonte aber erneut, dass ihm die Trainerarbeit in München "viel Spaß" bereite. Es gebe aber auch "das eine oder andere, was mir auffällt", so Flick, "aber das will ich zunächst mal mit den Verantwortlichen in aller Offenheit besprechen."

