DFB-Sportgericht verhandelt Kostic-Sperre am 24. März

Details Mittwoch, 11. März 2020 12:55

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verhandelt am 24. März ab 14.30 Uhr mündlich die DFB-Pokalspiel-Sperre gegen Filip Kostic vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt. Gegen die Vier-Spiele-Sperre des Einzelrichters haben Spieler und Verein fristgerecht Einspruch beim DFB-Sportgericht eingelegt. Jetzt Fußballreise buchen!

Kostic sah im Spiel gegen Bremen die Rote Karte

Kostic war am 6. März wegen rohen Spiels gegen den Bremer Ömer Toprak mit einer Sperre von vier DFB-Pokalspielen belegt worden. Kostic war in der Nachspielzeit des DFB-Pokalspiels gegen den SV Werder Bremen am 4. März von Schiedsrichter Felix Zwayer (Berlin) des Feldes verwiesen worden. Geleitet wird die mündliche Verhandlung von Hans E. Lorenz, dem Vorsitzenden des DFB-Sportgerichts.

SID

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten