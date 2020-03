Details Mittwoch, 11. März 2020 13:00

RB Leipzig wird sein Heimspiel in der Fußball-Bundesliga gegen den SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wegen der Coronavirus-Krise ohne Zuschauer austragen. Das gab der Klub am Mittwoch bekannt. Damit finden jetzt alle neun Bundesliga-Partien von Freitag bis Montag am 26. Spieltag ohne Publikum statt. Jetzt Fußballreise buchen!

Geisterspiel: Auch Leipzig gegen Freiburg ohne Fans

Am Dienstagabend waren zu Leipzigs Achtelfinalrückspiel in der Champions League gegen Tottenham Hotspur (3:0) noch Zuschauer zugelassen. Die meisten der über 42.000 in der ausverkauften Red-Bull-Arena feierten mit RB den erstmaligen Einzug ins Viertelfinale der Königsklasse.

