Bosz erwartet mehr als 100 Millionen Euro Ablöse für Havertz

Details Sonntag, 15. März 2020 14:55

Kai Havertz gilt als Wunschspieler vieler Topklubs

Der Vertrag von Havertz bei Bayer hat noch eine Laufzeit bis 30. Juni 2022. Sport-Geschäftsführer Rudi Völler hatte wiederholt gesagt, dass der Jungstar nicht langfristig zu halten sei.

Der gebürtige Aachener Havertz, der nach Problemen in der Hinrunde zuletzt wieder brillant aufspielte, wird mit zahlreichen großen internationalen Klubs in Verbindung gebracht. So war unter anderem auch Champions-League-Sieger FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp als neuer Arbeitgeber von Havertz gehandelt worden.

SID

