Zweiter Corona-Fall in der Bundesliga: Hertha-Profi positiv getestet

Details Dienstag, 17. März 2020 11:15

Zweiter Corona-Fall in der Fußball-Bundesliga: Ein Profi von Hertha BSC ist an COVID-19 erkrankt. Das teilten die Berliner am Dienstag mit, ohne den Namen des Spielers zu nennen. Trainer, Mannschaft und Funktionsteam begeben sich laut Vereinsauskunft in eine 14-tägige Quarantäne.

Zuvor war Luca Kilian vom SC Paderborn positiv auf das Coronavirus getestet worden.

SID

