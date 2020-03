BVB-Aktie im Corona-Sog weiter auf Talfahrt

Details Dienstag, 17. März 2020 11:45

Auch die Aktie des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund befindet sich vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie auf extremer Talfahrt. Der Kurs des Anteilsscheins wurde am Dienstag im frühen elektronischen Handel (Xetra) nur noch mit 4,41 Euro notiert. Das war ein Minus von über vier Prozent gegenüber dem Schlusskurs am Montagabend (4,60).

Keine guten Nachrichten von der Börse für den BVB

Bereits tags zuvor hatte das BVB-Papier an der Börse knapp 17 Prozent verloren, nachdem die Dortmunder aufgrund der Aussetzung der Ligaspiele ihre Jahresprognose zurückgezogen hatten. Noch am 21. Februar stand die Aktie bei 9,39 Euro, dreieinhalb Wochen später hat sich der Wert mehr als halbiert.

Der Ausgabepreis für einen Anteilsschein des einzigen börsennotierten deutschen Fußballvereins hatte am 31. Oktober 2000 elf Euro betragen. Danach fiel die Aktie ins Bodenlose. In den Jahren 2008, 2009 und 2010 war die Aktie zwischenzeitlich sogar zu einem Pennystock verkümmert, also weniger als einen Euro wert.

SID

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten