Borussia Dortmund ist in der Fußball-Bundesliga klarer Favorit gegen den FSV Mainz 05 - zumindest virtuell und laut Wettquoten. Für den Sportwettenanbieter bwin startet der BVB mit einer guten Siegchance in den Premieren-Spieltag der "Bundesliga Home Challenge" am Wochenende.

Auch virtuell ein Champion? Hakimi bei bwin favorisiert

Für Dortmund zocken Bundesligaprofi Achraf Hakimi und eSportler Erne Embeli an der Konsole in jeweils 25-minütigen Spielen gegen Julian Greis und 05-Verteidiger Daniel Brosinski. Für Hakimi steht die Quote gegen Brosinski bei 21:10. Übertragen werden die Spiele auf dem Youtube-Kanal der Virtual Bundesliga (www.virtual.bundesliga.com).

SID