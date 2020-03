Cheftrainer Oliver Glasner (45) vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg ist mit der ersten Trainingswoche in Kleingruppen aufgrund der Coronakrise zufrieden. "Es hat insgesamt sehr gut funktioniert. Die Spieler waren mit großem Eifer dabei und sind sehr diszipliniert vorgegangen. Sie haben Handschuhe getragen, sich die Hände desinfiziert und Abstand voneinander gehalten", resümierte der Österreicher am Samstag.

Wolfsburg ist seit einer Woche wieder im Training

Man habe das, "was wir uns vorgenommen hatten, auch umgesetzt. Natürlich sehnen sich alle danach, wieder auf dem Platz mit dem Ball zu trainieren. Aber da das momentan nicht möglich ist, ging und geht es jetzt darum, die körperlichen Voraussetzungen zu schaffen, dass die Spieler fit bleiben für den Tag, an dem wir wieder mit dem Ball trainieren und uns auf Spiele vorbereiten können", betonte Glasner, "der Spaß kommt auch in den Kleingruppen nicht zu kurz, auch wenn es natürlich eine etwas andere Stimmung ist als beim normalen Mannschaftstraining."

SID