Sollte die Saison in der Fußball-Bundesliga zu Ende gespielt werden können, hoffen die Fans mehrheitlich auf eine Fortsetzung ohne Anpassungen des Formats. Das ergab eine Umfrage des Sportportals bundesligabarometer.de, in der den etwa 5000 Teilnehmern verschiedene Szenarien vorgestellt wurden. Der Spielbetrieb in der Bundesliga ist aufgrund der Coronakrise vorerst ausgesetzt.

BL-Fans hoffen auf Fortsetzung im gewohnten Modus

Die Mehrheit der befragten Fans (79,6 Prozent) befürwortet eine Fortsetzung der Spielzeit in der Bundesliga im gewohnten Modus - lediglich das Saisonende würde sich dadurch nach hinten verschieben. Eine Fortführung der Liga mit einer Serie englischer Wochen bis zum ursprünglich vorgesehenen Ende der Saison finden 63,2 Prozent "gut".

Wenig Zustimmung erfahren dagegen mögliche Änderungen am Format der Liga, etwa durch Play-offs oder eine Fortsetzung im Modus eines EM-Turniers. Jeweils knapp 89 Prozent stimmten gegen diese Szenarien.

SID