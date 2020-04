Die Fußballprofis von Bundesligist Bayer Leverkusen tragen den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie Rechnung und üben einen partiellen Gehaltsverzicht. Dies wurde beim ersten Treffen nach zweiwöchigem individuellen Heimtraining am Mittwoch beschlossen.

Auch Bayer-Profis verzichten auf Teile des Gehalts

"Wir haben das in den vergangenen beiden Wochen bereits abgestimmt und uns heute einstimmig darauf geeinigt. Die Mannschaft ist gerne bereit, auf Teile des Gehalts zu verzichten, um den Verein in dessen Bemühungen zur wirtschaftlichen Bewältigung der Coronakrise zu unterstützen", sagte Kapitän Lars Bender. Sport-Geschäftsführer Rudi Völler begrüßte die Bereitschaft der Mannschaft und kündigte darüber hinaus an: "Der komplette Trainerstab, die Geschäftsführung und das Management schließen sich dem natürlich an."

Das Training wurde in der leeren BayArena abgehalten. Dort habe man "noch einmal eine ganz konkrete Vorstellung davon bekommen, wie sehr doch die verschiedenen Mitarbeiter diesen Klub erst mit Leben füllen und wie wichtig wirklich alle sind, um uns optimale Bedingungen für unseren Job zu liefern", so Lars Bender. Die Bayer-Spieler wollen ihren Beitrag dazu leisten, "dass sich kein Mitarbeiter sorgen muss und die Dinge hier bei Bayer 04 vernünftig und verlässlich weiterlaufen. Das ist uns ein Anliegen, und das machen wir gerne."

SID