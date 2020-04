Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf muss die Feierlichkeiten anlässlich seines 125-jährigen Bestehens aufgrund der Coronakrise umplanen. Das ursprünglich für den 5. Mai geplante Fan-Fest in der Düsseldorfer Altstadt wird nicht stattfinden. Stattdessen ruft der Klub seine Anhänger auf, an seinem Ehrentag "Fahnen zu hissen, die Häuser zu schmücken und gemeinsam der Fortuna ein Ständchen zu singen", heißt es in einer Fortuna-Mitteilung.

Jubiläumsfeier der Fortuna kann nicht stattfinden

"Wenn unsere Fans, aufgrund der speziellen Situation in unserem Land, das Jubiläum ihres Vereins nicht in der Düsseldorfer Altstadt feiern können, müssen wir einen anderen Weg gehen", wird Marketing-Vorstand Christian Koke zitiert. Weitere Details zur Planung rund um den 5. Mai will der Verein in Kürze veröffentlichen. Die Fortuna prüfe auch die Möglichkeit, die Feier in der Altstadt zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen.

SID