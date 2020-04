Fußballprofi Achraf Hakimi und sein Partner Erne Embeli gehen für Borussia Dortmund als klare Favoriten in den zweiten Spieltag der Bundesliga Home Challenge gegen Zweitligist Holstein Kiel. Hakimis Quote auf einen Sieg gegen Kiels Dominik Schmidt liegt beim Sportwettenanbieter bwin bei 1,50. Für einen Sieg von Embeli gegen Cihat Korkmaz zahlt das Unternehmen das 1,80-Fache des Einsatzes zurück.

Achraf Hakimi trifft an der Konsole auf Holstein Kiel

Hakimi hatte am ersten Spieltag gegen den Mainzer Daniel Brosinski 2:2 gespielt und dabei mit seinem eigenen Charakter getroffen. Gelingt ihm das erneut, zahlt bwin das 3,75-Fache des eingesetzten Geldes zurück. Bei der Bundesliga Home Challenge messen sich in der durch das Coronavirus verordneten fußballfreien Zeit 26 Mannschaften der Bundesliga und 2. Liga an der Konsole. Pro Team gehört ein Profifußballer zum Aufgebot.

SID