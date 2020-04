Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim wird in der kommenden Woche "unter sorgfältigster Beachtung der aktuellen Hygiene- und Verhaltensvorgaben der Behörden" ans Trainingszentrum in Zuzenhausen zurückkehren, und dort "rollierend in kleinen Gruppen" Übungseinheiten absolvieren. Das teilte der Verein am Freitag mit.

Rosen: Die Spieler werden mittels Video sensibilisiert

Sportchef Alexander Rosen erklärte zudem, dass die Spieler mit einem Video für die wichtigsten Maßnahmen sensibilisiert werden. "Wir wollen damit explizit auf die grundsätzlichen Anordnungen hinweisen und über angepasste Verhaltensregeln für den Aufenthalt im Trainingszentrum sowie den Umgang mit den Teamkollegen informieren", sagt Rosen.

SID