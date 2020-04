Fußball-Rekordmeister Bayern München zieht offenbar eine Beförderung von Weltmeister Miroslav Klose als Co-Trainer von Chefcoach Hansi Flick in Erwägung. Wie die Bild-Zeitung berichtete, läuft der Vertrag des Weltmeisters als U17-Trainer bei den Münchnern im Sommer aus, danach gilt der 41-Jährige als aussichtsreicher Kandidat für den Assistenzposten bei den Profis.

Beim FCB als Co-Trainer im Gespräch: Miroslav Klose

Für Klose sei die Position eine ernsthafte Option, eine Entscheidung sei aber noch nicht gefallen. Flick, dessen Vertrag am vergangenen Freitag bis zum Sommer 2023 verlängert worden war, gilt als großer Befürworter von Klose. Der ehemalige Nationalspieler sei in den Gedankengängen "immer ein Thema", hatte der Bayern-Trainer in einem Interview im März gesagt.

SID