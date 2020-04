Die ausladende Haarpracht war in den vergangenen Jahren Axel Witsels Markenzeichen, viele Fans von Borussia Dortmund trugen sie zu Spielen als voluminöse Perücke. Nun präsentierte sich der Mittelfeldstar allerdings mit einer vergleichsweise gebändigten Variante: Dreadlocks. Wer rasierte Witsel?

Axel Witsel präsentiert neuen Look bei Instagram

In einer Instagram-Story präsentierte der Belgier stolz seinen neuen Look, seine beiden Töchter schlossen sich an. Bleibt die Frage, ob nach dem Entflechten wieder allen die Haare zu Berge stehen. Und, wer der Friseur war: Denn die haben in der Coronakrise ja geschlossen.

SID