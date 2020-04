Cheftrainer Hansi Flick von Fußball-Rekordmeister Bayern München hat in Zeiten der Coronakrise zu mehr Disziplin aufgerufen. "Wir müssen uns komplett auf unsere Regierung verlassen und uns an die Maßnahmen halten", sagte der 55-Jährige am Dienstag. Er sei überrascht, wie viele Menschen in München an der Isar teilweise noch "im größeren Kreis" zusammensitzen.

Flick fordert mehr Disziplin von den Bundesbürgern

Außerdem hofft Flick auf eine Fortsetzung der Saison. "Wir sehnen es herbei. Wir sind auf jeden Fall bereit, wenn es losgehen sollte. Es liegt aber nicht in unseren Händen", sagte der Coach des Bundesliga-Tabellenführers.

Flick, dessen Vertrag in München am vergangenen Freitag bis zum Sommer 2023 verlängert worden war, rechnet in naher Zukunft mit Geisterspielen. "Daran müssen wir uns gewöhnen", sagte er.

SID