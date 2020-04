Winter-Neuzugang Yunus Malli vom Fußball-Bundesligisten Union Berlin befindet sich seit einigen Tagen in häuslicher Quarantäne. Das bestätigte Cheftrainer Urs Fischer am Donnerstag in einer Videokonferenz.

Wie lange der Angreifer bereits isoliert und ob er selbst infiziert sei, ließ Fischer unbeantwortet. Malli, der im Winter vom VfL Wolfsburg nach Köpenick kam, ist der einzige Spieler im Union-Kader, der sich in der Coronakrise in Quarantäne befindet.

Der Verein hatte am Montag das Training wieder aufgenommen. Zurzeit trainieren die Berliner in kleineren Gruppen.

SID