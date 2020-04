Das Start-Up "My Team Shop" hat die deutschlandweite Kampagne "#vereinhelfen" ins Leben gerufen. Das Unternehmen bietet Amateurvereinen an, kostenlose Nachbarschaftsportale zu erstellen. Damit können diese von ihnen angebotene Hilfeleistungen in der Coronakrise koordinieren.

Das Unternehmen erstellt sonst Onlineshops für Vereine

Vereine können mit Hilfe der Plattform beispielsweise ihre Mitglieder für Einkaufstouren koordinieren. Man wolle das Engagement von Vereinen mit dieser Infrastruktur fördern, teilte "My Team Shop" am Donnerstag mit. Hilfesuchende können wiederum die Unterstützung durch die Vereinsmitglieder anfragen.

Das Unternehmen erstellt normalerweise Onlineshops für Amateurvereine.

SID