In Deutschland wird schon seit geraumer Zeit mit einer baldigen Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Bundesliga geliebäugelt. Die klare Mehrzahl der Klubs trainiert bereits wieder auf dem Platz, die Mannschaften stellen sich somit bereits auf den Restart ein. Einem Bericht der Bild-Zeitung zufolge könnte die Deutsche Bundesliga am 9. Mai ihr Comeback feiern. Diesen Termin sollen DFB-Vertreter in einer Videokonferenz vorgeschlagen haben.

Saison soll bis spätestens 30. Juni abgeschlossen werden

Eine Entscheidung sei noch nicht getroffen, heißt es. Wohl auch deswegen, weil nicht der DFB, sondern die DFL die Spieltermine festlegt. In Deutschland strebt man an, die Bundesliga bis spätestens 30. Juni abzuschließen. Die Wahrscheinlichkeit ist extrem hoch, dass dies nur mit Geisterspielen machbar wäre.

von Ligaportal, Foto: SID