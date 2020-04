Für Fußball-Profi Thomas Müller von Bayern München war Verteidiger Maik Franz in den Anfangsjahren seiner Karriere der härteste Gegenspieler. "Als ich noch sehr jung war, hatte ich extrem viel Respekt vor Maik Franz", räumte Müller (30) bei DAZN und Spox ein.

Thomas Müller berichtet von Zweikämpfen mit Maik Franz

"In einer meiner ersten Spielzeiten hat er in der Allianz Arena auf Höhe der Mittellinie in einem normalen Zweikampf zur Grätsche ausgeholt, und ich war mir sicher, dass es jetzt knallt. Deshalb bin ich abgehoben und zusammengesackt, obwohl er zurückgezogen hat", sagte Müller: "De facto war es eine Schwalbe, aber eine unabsichtliche. Eigentlich war es ein Lifesaver."

Heute habe er aufgrund seiner Spielweise aber keine Angst mehr vor einem speziellen Spieler, so Müller: "Da ich mich im Rücken von meinen Gegnern wegschleiche, ist mir die Zweikampfstärke meiner Gegenspieler meistens egal."

Franz (38) hat als Profi für Karlsruhe, Eintracht Frankfurt und Hertha BSC gespielt. 2015 beendete er seine Karriere.

SID