Alexander Blessin, bisheriger U19-Coach beim Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig, strebt den nächsten Schritt auf der Karriereleiter an. Der 46-Jährige verlässt die Sachsen am Saisonende, um im Männerbereich Fuß zu fassen. Der ehemalige Bundesliga-Spieler gewann mit Leipzig unter anderem 2018 die Meisterschaft mit der U17.

Verlässt Leipzig zum Saisonende: Alexander Blessin

"In guten Gesprächen haben wir uns am Ende gemeinsam dazu entschieden, die Zusammenarbeit zum Saisonende zu beenden", sagte RB-Sportdirektor Markus Krösche: "Wir verlieren mit Alex einen Fachmann, der seit 2012 an der stetigen Entwicklung unseres Nachwuchses in verschiedenen Positionen maßgeblich beteiligt war."

Neuer U19-Trainer bei RB wird Marco Kurth, der aktuell die U17 betreut.

SID