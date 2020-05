Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach will mit dem Verkauf eines limitierten Sondertrikots zur Eindämmung des Coronavirus beitragen. "Von jedem verkauften Trikot fließt ein Betrag von zehn Euro an die Borussia-Stiftung, die der Stadt Mönchengladbach mit dem Erlös eine große Stückzahl von Atemschutzmasken zur Verfügung stellen wird", kündigte der Klub an.

Mit dem Sondertrikot will Gladbach Masken finanzieren

Das mintgrüne Jersey mit dem Brustflock "Unzähmbar seit 1900" ist seit Freitag ausschließlich im Onlineshop des fünfmaligen Meisters erhältlich.

SID