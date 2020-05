Der neue Sport-Geschäftsführer Fabian Wohlgemuth will die in den vergangenen Jahren erfolgreiche Philosophie des Fußball-Bundesligisten SC Paderborn fortsetzen. "Wir wollen unseren offensiven Weg weitergehen - junge Spieler entwickeln und fördern", sagte der Nachfolger von Martin Przondziono am Montag in einer virtuellen Pressekonferenz.

Neuer Sport-Geschäftsführer beim SC Paderborn

Wohlgemuth (41) hatte einen Vertrag bis 2022 erhalten. Von Przondziono hatte sich der SCP aufgrund unterschiedlicher Auffassungen in Bezug auf die sportliche Entwicklung getrennt.

Im Falle einer Saisonfortsetzung kämpft Paderborn als Tabellenletzter gegen den Abstieg. "Dennoch sind noch Chancen da", sagte Wohlgemuth.

SID