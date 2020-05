Nationalspieler Kai Havertz vom Bundesligisten Bayer Leverkusen hat nach Ansicht von Meikel Schönweitz, Cheftrainer der U-Mannschaften des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), alle Karten für die Weichenstellung in der Karriere selbst in der Hand. "Ich glaube, er kann keinen Fehler machen", urteilte Schönweitz im Interview mit dem Sportbuzzer.

Kai Havertz zählt zu den internationalen Top-Talenten

"In Leverkusen kann er, sofern sich der Klub qualifiziert, auf höchstem Niveau in der Champions League spielen", meinte der 40-Jährige, "aber wenn er zu einem anderen Klub geht, traue ich ihm es auch voll und ganz zu, dass er sich durchsetzt." Offensivspieler Havertz wird von vielen Klubs aus dem In- und Ausland umworben. Immer wieder wird auch Rekordmeister Bayern München als möglicher kommender Arbeitgeber des Ausnahmetalents gehandelt.

Schönweitz lobt den 20-Jährigen in den höchsten Tönen: "Es gab sehr viele Fußballer, die zwar von einem sensationellen Talent geprägt waren, Kai hat allerdings auch den Kopf dazu. Die nötige Härte sowie die Intelligenz, seine Fähigkeiten dann auch umzusetzen."

SID