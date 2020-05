Die Deutsche Bundesliga steht offenbar vor einer Wiederaufnahme des Spielbetriebs. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, wird es am morgigen Mittwoch grünes Licht von der Politik geben. Bund und Länder hätten sich demnach darauf geeinigt, dass die Bundesliga-Saison in Deutschland in Form von Geisterspielen zum 15. Mai wieder starten kann.

Kanzlerin Merkel kündigte „sehr klare Entscheidungen“ für den Sport an

Die offizielle Entscheidung soll morgen in der Konferenz zwischen Kanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten bekannt gegeben werden. Die deutsche Kanzlerin hatte zuletzt „sehr klare Entscheidungen“ für den Sport angekündigt. Bis zum 30. Juni soll die Meisterschaft in Deutschland abgeschlossen werden. Das bisher letzte Spiel fand am 11. März zwischen Gladbach und Köln statt.

von Ligaportal, Foto: SID